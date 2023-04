Książka „Projekt Genesis” eksploruje te właśnie terytoria. Amy Webb oraz Andrew Hessel piszą o tym, co się stanie, jeżeli uda się – w ciągu dwóch czy trzech dekad – dokonać przełomu w biologii syntetycznej. Chodzi przede wszystkim o zagadnienia związane z ulepszaniem ludzkiego materiału genetycznego. Zdaniem autorów będzie to moment, w którym uzyskamy możliwość programowania naszego życia.

Jak na tak poważną tematykę książka jest momentami dość frywolna. W jej końcowej części znajdziecie kilka scenariuszy rozwoju technologii. Niektóre z nich są nawet zabawne, jak np. przewodnik kulinarny po jednej z metropolii napisany w 2037 r. Przestrzega on przed odwiedzaniem tanich restauracji, które już wyeliminowały element ludzki z kelnerowania, ale zastąpiły go tańszymi „BadziewBotami' (to moje określenie).