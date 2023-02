Oczywiście, owa B-klasowość dla 99 proc. aspirujących scenarzystów pielgrzymujących do południowej Kalifornii to i tak spełnienie marzeń. Snyder odniósł sukces. Ale nie to jest najważniejsze. Pozostawił po sobie bowiem coś więcej: serię znakomitych podręczników scenopisarstwa - zapoczątkowaną przez ukazujące się właśnie w polskim przekładzie „Uratuj kotka!©” - która znalazła kontynuację także po jego śmierci. „Książka pod niemożliwym do zignorowania tytułem «Save the Cat!©» wciąż jest z nami i ciągle się sprzedaje. Co więcej - zupełnie jak najlepsza popkulturowa franczyza - także i scenariopisarski «kotek» nie tylko żyje, ale i rozmnaża się w najlepsze, mimo że jego ojciec odszedł do krainy wiecznych seansów” - pisze we wstępie do książki Snydera Michał Oleszczyk. „Biblioteka «kotków» liczy sobie obecnie już siedem tytułów, doradzających między innymi, jak napisać serial («Save the Cat!© Writes for TV», 2021), jak stworzyć powieść («Save the Cat!© Writes a Novel», 2018) - a także pracowicie udowadniających, że zdefiniowane przez Snydera reguły filmowej narratologii faktycznie są uniwersalne”.