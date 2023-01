Po śmierci Justyna I w sierpniu 527 r. na tronie zasiadł Flavius Petrus Sabbatius nadzorujący wcześniej straż cesarską. Obejmując władzę, przyjął imię Justynian, a z czasem nadano mu przydomek Wielki. Życiowym celem młodego, ambitnego polityka stało się „przywrócenie jedności Imperium Romanum we wszystkich istotnych aspektach: terytorialnym, politycznym, prawnym, religijnym, administracyjnym, finansowym” – pisze w monografii „Justynian Wielki” Teresa Wolińska. Wszystko, co zrobił podczas 38-letnich rządów, podporządkowywał właśnie temu celowi: reformował i ujednolicał prawodawstwo oraz dążył do zjednoczenia w jednym Kościele skłóconych chrześcijan. Ale najważniejsza stała się zbrojna rekonkwista, którą Justynian zainicjował w trzecim roku panowania. „19 maja 530 roku wandalski król Childeryk został usunięty z tronu przez innego członka królewskiej rodziny, Gelimera. Król Childeryk utrzymywał ścisłe i bliskie relacje z Justynianem i to stworzyło doskonały pretekst do wypowiedzenia wojny Wandalom. Obalenie cesarskiego sprzymierzeńca było jednakże tylko pretekstem do takiej interwencji” – pisze Jonathan Shepard w tomie I monografii „Bizancjum ok. 500–1024”. Na czele niezbyt licznych, za to znakomicie wyposażonych i wyszkolonych sił ekspedycyjnych, cesarz postawił genialnego wodza Belizariusza. Prowadził on żołnierzy od zwycięstwa do zwycięstwa, unicestwiając w rok potężne – jak się wcześniej zdawało – królestwo Wandalów. W efekcie po prawie 100 latach Afryka Północna wraz z Kartaginą ponownie znalazły się w posiadaniu imperium. „Belizariusz powrócił do Konstantynopola z łupem, w którego skład wchodziły skarby Żydów, które cesarz Tytus zrabował z Jerozolimy i przywiózł do Rzymu w I wieku, i które z kolei Wandalowie zrabowali i wywieźli do Afryki w 455 roku” – opisuje Shepard. Justynian triumfował militarnie, politycznie i symbolicznie. Tak wyglądały miłe złego początki.