Nie jest u nas nieznany. Po polsku wyszły dwie jego książki „Cena zniszczenia. Wzrost i załamanie nazistowskiej gospodarki” oraz „U progu Wielkiego Kryzysu. Wielka Wojna i Przebudowa Światowego Porządku 1916–1931”. Słyszałem też, że były przymiarki do publikacji jego najważniejszej pracy – „Crashed. How a Decade of Financial Crises Changed the World”. Podsumowywał w niej dekadę, która nastąpiła po kryzysie 2008 r. i uderzyła w światową gospodarkę. Wiedziałem też, że Tooze cieszy się w amerykańskiej akademii wielką renomą, a coraz więcej studentów chce się u niego uczyć. Zaś media kochają go za to, że potrafi syntetyzować wiedzę zdobytą podczas przebijania się przez obfite dane statystyczne z różnych dziedzin – od produkcji stali w Republice Weimarskiej po rynek korporacyjnych obligacji wysokiego ryzyka – a na koniec zaskoczyć przekonującą i wyrazistą puentą.