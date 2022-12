DGP poznał plany drogowców i kolejarzy dotyczące inwestycji, które mają się zakończyć w 2023 r. W przypadku szybkich dróg można się spodziewać nawet przyzwoitego wyniku, bo oddanych do użytku ma zostać ok. 70 km autostrad i prawie 200 km ekspresówek. To wprawdzie znacznie mniej niż w rekordowym 2012 r., kiedy udostępniono kierowcom ponad 570 km tras, lecz jednocześnie lepiej niż w mizernych latach 2015, 2016 oraz 2020, gdy długość oddawanych nowych, szybkich arterii wahała się między 51 km a 124 km.