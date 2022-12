Entuzjaści aż skaczą z radości. Wskutek zawirowań geopolitycznych i energetycznych w centrum uwagi znów znalazł się wodór - czyste paliwo, które można wytwarzać z różnych źródeł energii pierwotnej. Wodór ma już na swoim koncie jeden falstart. Dwie dekady temu europejscy i japońscy producenci samochodów zmarnowali miliardy w pogoni za marzeniem o samochodach osobowych napędzanych ogniwami paliwowymi. Jednak rządy i inwestorzy liczą na to, że tym razem będzie inaczej. Jedną z przesłanek jest rosnące zainteresowanie wykorzystaniem wodoru w zastępstwie paliw kopalnych w przemyśle ciężkim, np. do produkcji stali. Pomogłoby to ograniczyć emisję dwutlenku węgla i zwiększyłoby bezpieczeństwo energetyczne poprzez ograniczenie zależności od gazu ziemnego, którego cena gwałtownie wzrosła po inwazji Rosji na Ukrainę. Ekologów cieszy to, że zielony wodór może być wytwarzany z energii odnawialnej w elektrolizerach - urządzeniach, które wykorzystują energię elektryczną do rozszczepienia wody na tlen i wodór. Spowodowało to globalny wyścig w ich produkcji - zainicjowano ok. 600 projektów, z czego mniej więcej połowę w Europie.