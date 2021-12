Niestety przez dwie dekady XXI w. ten amok trwał w najlepsze. Ekonomiści Susan Helper i Evan Soltas w tekście „Why the Pandemic Has Disrupted Supply Chains” (Dlaczego pandemia zakłóciła łańcuchy dostaw?) piszą, że jeszcze na początku lat 90. przeciętne zapasy produktów gotowych do sprzedaży wystarczyłyby detalistom na prawie 55 dni działalności, a wszystkim przedsiębiorstwom na niecałe 50 dni. W drugiej dekadzie XXI w. zapasy skurczyły się u sprzedawców detalicznych do ok. 40 dni, a we wszystkich przedsiębiorstwach – do nieco ponad miesiąca. Początek pandemii przyniósł zamrożenie gospodarki, więc chwilowo towaru w magazynach wystarczało na ponad 50 dni. Zwiodło to menedżerów, którzy nie przewidzieli postpandemicznego odbicia. Szczególnie dotyczyło to producentów samochodów, którzy zrezygnowali z uzupełnienia zapasów półprzewodników, chociaż termin realizacji zamówień tych ostatnich jest zwykle długi. W efekcie w czasie postpandemicznego ożywienia zapasy w amerykańskiej gospodarce spadły do średnio 20 dni.