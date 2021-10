To znaczy może i da, ale na Węgrzech. Trudno nie być pod wrażeniem sprawczości tamtejszej opozycji: sześć zwalczających się partii (nacjonaliści, liberałowie, socjaliści, zieloni itd.) utworzyło koalicję, a w ostatnich dniach doprowadziło do opozycyjnych prawyborów. To one wskażą, który z liderów będzie wspólnym (!) kandydatem na premiera. Każdy Węgier wzdrygający się na rządy Viktora Orbána otrzymał jasny komunikat: głosuj na nas, nie bój się kota w worku, o nas wiadomo wszystko. Nawet to, że drzemy ze sobą koty, ale do wyborów pójdziemy razem i stworzymy taki rząd, jaki ci obiecujemy.