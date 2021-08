Ja’air Lapid już w okresie sporu o nowelizację ustawy o IPN dał się poznać jako zwolennik rozwiązań, które nie uwzględniają kompromisu. Gdy jego polityczny rywal Binjamin Netanjahu zdecydował się wejść w negocjacje z Polską, ówczesny lider ugrupowania opozycyjnej partii Jest Przyszłość (Jesz Atid) przekonywał, że nie ma czego negocjować. Później, gdy Netanjahu podpisał wspólnie z Mateuszem Morawieckim kończącą spór deklarację historyczną, opowiedział się przeciwko niej i wzywał do jej wypowiedzenia. Od początku wojny o ustawę z uporem maniaka powtarzał, że istniały „polskie obozy śmierci”, czym walnie przyczynił się do zmniejszenia podziałów między rządzącą w Polsce prawicą a opozycją w kwestii polityki historycznej. Lapida krytykował nawet pisosceptyczny publicysta niemieckiego „Die Welt” Gerhard Gnauck, który pytał retorycznie, co wspólnego z Auschwitz mieli Polacy? Gdy Lapid mówił o „polskich obozach zagłady”, Jan Grabiec z PO przekonywał: „zawsze, kiedy stoimy po stronie prawdy, stoimy razem”, solidaryzując się tym samym z PiS. Piotr Misiło z Nowoczesnej komentował z kolei – nawiązując do wpisów Lapida na Twitterze – że „politycy izraelscy stracili świetną okazję, żeby pomilczeć”, a Anna Maria Żukowska z Lewicy oczekiwała „pilnej reakcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, ambasadora RP w Izraelu i pilnego wezwania ambasadora Izraela w RP”. – Jeżeli ten pan Lapid pisze wprost o „polskich obozach zagłady”, to jest to nieporozumienie albo zła wola – dorzucał Adam Struzik z PSL. Dziś można stwierdzić, że jeśli istnieje ktoś, kto skutecznie zasypuje podział w wojnie polsko-polskiej, to tym kimś jest właśnie Ja’air Lapid.