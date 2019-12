"Dziś sędziowie - jutro Ty": Protesty pod sądami w całej Polsce

autor: Wojciech Olkunikżródło: PAP

Były prezydent Bronisław Komorowski i senator Bogdan Klich uczestniczą w proteście pod hasłem "Dziś sędziowie - jutro ty" przeciwko nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym



W Warszawie demonstrujący zgromadzili się pod Sejmem, w kilkudziesięciu innych miejscowościach - najczęściej pod siedzibami sądów. Protest pod hasłem "Dziś sędziowie - jutro ty" zorganizowało kilkanaście środowisk, w tym m.in. Komitet Obrony Demokracji, stowarzyszenia sędziowskie "Iustitia" i "Themis", stowarzyszenie prokuratorów "Lex Super Omnia", Obywatele RP i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Bartłomiej Przymusiński powiedział PAP, że środowe protesty mają uświadomić Polakom, iż "zamyka się dziś usta sędziom". "Logika tego, co się dzieje, prowadzi do tego, że dziś zamyka się usta sędziom, jutro zamknie się usta wolnym mediom, a pojutrze ludzie będą bali się żartować w tramwaju" - dodał. Zdaniem Przymusińskiego pozbawienie ludzi prawa do niezależnych sędziów spowoduje, że nie będzie możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem, bo państwo będzie na silniejszej pozycji. "Każdy, komu leży na sercu przyszłość naszego kraju, nie powinien być w tym momencie obojętny" - podkreślił sędzia Przymusiński.