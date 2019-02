5 rzeczy, które obiecało PiS. Sprawdź, co dostaną emeryci, dzieci i pracownicy

autor: Radek Pietruszkażródło: PAP

REKLAMA

500+ od pierwszego dziecka



To pierwszy punkt nowego programu wyborczego PiS - ogłosił podczas sobotniej konwencji w Warszawie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapowiedział, że 500 plus na pierwsze dziecko będzie od 1 lipca. Podczas sobotniej konwencji PiS, która odbywa się pod hasłem "Nowa arena programowa". "Mamy nowy program, program trudny. Pierwszy jego punkt to 500+ od pierwszego dziecka" - ogłosił na początku konwencji prezes PiS.