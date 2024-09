Unia Europejska do 2050 r. ma osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. Komisja Europejska już wdraża mechanizmy, by został on jak najszybciej osiągnięty. Niestety odbije się to na działalności wielu przedsiębiorców.

Na branżę produkcyjną oddziałuje większość regulacji związanych z ograniczaniem emisji. Przy czym niektóre z nich w sposób zdecydowany wpłyną wkrótce na działalność przedsiębiorców, w szczególności chodzi tu o znowelizowaną dyrektywę EU ETS, rozporządzenie CBAM oraz niedawno zmienioną dyrektywę IED. Część przewidzianych w nich rozwiązań już jest realizowana, inne będą wdrażane w nadchodzących latach.

Koszty produkcji coraz wyższe

Od 2005 r., na mocy dyrektywy 2003/87/WE z 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającej dyrektywę 96/61/WE, funkcjonuje unijny system handlu uprawnieniami do emisji (czyli European Union Emissions Trading System; dalej: EU ETS). Eksperci twierdzą, że do tej pory przyczynił się on do zmniejszenia emisji tych gazów w UE o ponad 40 proc. W ramach systemu ustanawiane są limity emisji CO2, które corocznie są zmniejszane. Limity wyrażone są w uprawnieniach do emisji, przy czym jedno uprawnienie daje prawo do emisji 1 t CO2. Uprawnienia przyznawane są podmiotom objętym EU ETS bezpłatnie lub są nabywane (m.in. na aukcjach).

Przypomnijmy, że ogłoszony w lipcu 2021 r. pakiet Fit for 55 obejmował m.in. nowelizację dyrektywy EU ETS. Po trwającym ponad dwa lata procesie legislacyjnym została ona przyjęta dyrektywą 2023/959 z 10 maja 2023 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz decyzję (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Nowelizacja wprowadziła liczne zmiany do EU ETS. Zmodyfikowała m.in. opis niektórych działań produkcyjnych podlegających pod ten system.

Przykładem zmiany takiego opisu może być osuszanie lub kalcynacja gipsu, lub produkcja płyt gipsowo-kartonowych i innych wyrobów gipsowych. Wcześniej opis dotyczył instalacji spalania o łącznej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW, zaś po zmianie przyjęto, że chodzi o produkcję przy użyciu możliwości produkcyjnej gipsu kalcynowanego lub suszonego gipsu wtórnego przekraczającej łącznie 20 t dziennie. Podobnie w przypadku produkcji sadzy, w tym karbonizacji substancji organicznych takich jak oleje mineralne, smoły, pozostałości krakowania i destylacji. Wcześniej opis odnosił się do jednostki spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW. Obecnie mamy zaś odniesienie do zdolności produkcyjnej przekraczającej 50 t dziennie. W rezultacie EU ETS po nowelizacji obejmuje także przedsiębiorców niektórych bez emisyjnych instalacji – w szczególności takich, w których nie dochodzi do spalania paliw, a jedynie osiągane są określone zdolności produkcyjne. Umożliwia to przyznawanie im bezpłatnych uprawnień do emisji (i np. ich dalszą sprzedaż przez operatorów).

Dodatkowo, aby promować niskoemisyjne instalacje poprzez przyznawanie im bezpłatnych uprawnień do emisji, umożliwiono pozostanie w EU ETS do 2030 r. tym operatorom, którzy zmienili procesy produkcyjne w taki sposób, że nie podlegają już one pod system. Chodzi o takie sytuacje, kiedy w wyniku zmian w procesach nominalna moc cieplna ze spalania nie przekracza 20 MW, podczas gdy przekroczenie tego progu stanowi warunek objęcia systemem (tak jest np. w przypadku produkcji lub obróbki metali żelaznych).

Zmiana zasad

Nowelizacja dyrektywy EU ETS zmieniła także ogólne zasady przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji. Wprowadziła dwie istotne zmiany, które mają zachęcić operatorów instalacji do inwestycji w bardziej innowacyjne technologie.

▶ Po pierwsze, przydział bezpłatnych uprawnień w pełnej wysokości uzależniono od realizacji zaleceń audytu energetycznego, obowiązkowego dla dużych przedsiębiorców i przeprowadzanego co cztery lata najczęściej przez niezależnych audytorów. W wyniku audytu powstaje raport, który zawiera m.in. zalecenia do wdrożenia w przedsiębiorstwie (np. izolacja instalacji przemysłowych, modernizacja lub wymiana oświetlenia, stosowanie energii wytwarzanej w instalacjach źródeł odnawialnych). Jeżeli zalecenia audytu nie zostaną zrealizowane, kwota przydziału bezpłatnych uprawnień zmniejsza się. Od tej reguły są wyjątki (np. liczba przydzielonych bezpłatnych uprawnień nie ulega zmniejszeniu, jeżeli okres zwrotu inwestycji jest dłuższy niż trzy lata). Ciężar wykazania, że rzeczywiście są one spełnione, spoczywa jednak na operatorach.

▶ Po drugie, przydział bezpłatnych uprawnień w pełnej wysokości dla 20 proc. najbardziej emisyjnych instalacji w poszczególnych sektorach produkcyjnych uzależniono od ustanowienia i realizacji planów neutralności klimatycznej. Dotyczy to produkcji m.in. aluminium, wapna, szkła, gipsu i tektury. Jeżeli cele planów nie zostaną osiągnięte, kwota przydziału bezpłatnych uprawnień zostanie zmniejszona.

UWAGA: W razie niewdrożenia nowych technik kwota przydziału bezpłatnych uprawnień może zostać zmniejszona – w obu przypadkach o 20 proc. Wskutek tego konieczne może być nabycie większej liczby uprawnień.

Zapobieganie ucieczkom producentów

Z jednej strony zmiany wprowadzone do dyrektywy EU ETS mają promować energooszczędne technologie, z drugiej zaś przyczyniają się do zwiększenia kosztów prowadzenia działalności w tych instalacjach, które pozostają wysokoemisyjne. Skutkiem tego może być przenoszenie działalności produkcyjnej poza UE, gdzie wymogi środowiskowe i związane z nimi koszty są niższe. Aby zachować konkurencyjność unijnej gospodarki oraz przeciwdziałać ucieczce emisji, równolegle z nowelizacją dyrektywy EU ETS w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie 2023/956 z 10 maja 2023 r. ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (czyli Carbon Border Adjustment Mechanism; dalej: mechanizm CBAM).

Nakłada ono na importerów obowiązek ponoszenia kosztów przywozu niektórych towarów (oraz inne obowiązki rejestrowe oraz sprawozdawcze). Chodzi o to, aby przywożenie ich z państw trzecich nie było finansowo korzystniejsze niż korzystanie z produktów unijnych, których produkcja jest objęta EU ETS (i co może wpływać na ich cenę). W praktyce przedsiębiorcy będą ponosić koszty zakupu certyfikatów CBAM na wspólnej platformie zarządzanej przez KE. Następnie część certyfikatów będzie umarzana (w ilości odpowiadającej emisjom przypisanym do towarów przywiezionych na terytorium UE), tak aby nie można było wykorzystać ich ponownie.

Mimo że CBAM ma stanowić lustrzane odbicie EU ETS, a zakres obu tych narzędzi docelowo ma być zbliżony, to warto pamiętać, że EU ETS dotyczy działalności w instalacjach oraz ustanawia limity emisji. Z kolei mechanizm CBAM obejmuje konkretne produkty i nie określa dopuszczalnych wielkości przywozu. Obecnie CBAM obejmuje te towary, co do których ryzyko przenoszenia ich produkcji poza UE jest największe. Należą do nich cement, energia elektryczna, nawozy, żeliwo i stal, aluminium oraz wodór, czyli towary standardowo wykorzystywane do produkcji. Z czasem katalog takich towarów ma być rozszerzany.

Aby dodatkowo zapewnić spójność EU ETS i CBAM, cena certyfikatów CBAM ma być obliczana na podstawie cotygodniowych wartości średnich z aukcji uprawnieniami do emisji. W rezultacie ceny uprawnień do emisji i certyfikatów CBAM zazwyczaj będą podobne, choć nie identyczne.

Niższe dopuszczalne emisje w pozwoleniach

Z perspektywy działalności produkcyjnej bardzo istotna jest także dyrektywa 2024/1785 z 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) i dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów (Industrial Emissions Directive: dalej: dyrektywa IED). Obok EU ETS oraz CBAM stanowi ona kolejne narzędzie promowania technologii energooszczędnych oraz zmniejszania emisji w UE.

Jej regulacje odnoszą się do działalności przemysłowej zanieczyszczającej środowisko. W szczególności nakłada na właścicieli niektórych instalacji obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego (np. na instalacje do produkcji metali, wapna i cementu, wyrobów ceramicznych, szkła, różnego rodzaju substancji chemicznych, nawozów, produktów farmaceutycznych i materiałów wybuchowych). Na podstawie tych pozwoleń możliwe jest korzystanie ze środowiska w ramach prowadzonej działalności.

Rewizja dyrektywy IED wprowadziła wiele zmian, które oddziaływać będą na instalacje nią objęte. Jedna z najistotniejszych dotyczy sposobu wyznaczania dopuszczalnych wielkości emisji w pozwoleniu, tak aby skuteczniej zapewnić ochronę zdrowia ludzi oraz środowiska.

Wyjaśnijmy, że dla niektórych sektorów dopuszczalne wielkości emisji są określone w konkluzjach BAT, czyli dotyczących najlepszych dostępnych technik, wydawanych w formie decyzji wykonawczych Komisji Europejskiej na podstawie dyrektywy IED. Do tej pory konkluzje BAT wydano m.in. dla spalania odpadów, produkcji wielkotonażowych organicznych substancji chemicznych, dużych obiektów energetycznego spalania, produkcji metali nieżelaznych, produkcji płyt drewnopochodnych i produkcji szkła.

Konkluzje BAT bardzo często wyznaczają dopuszczalne wielkości emisji w formie przedziałów, poprzez wskazanie najniższej oraz najwyższej dopuszczalnej wartości. Przy czym konkretna wartość dopuszczalnej emisji jest podawana w pozwoleniu na uruchomienie instalacji.

Do tej pory dopuszczalne wielkości emisji często były wyznaczane na najmniej rygorystycznym krańcu przedziału, co nie sprzyjało rozwojowi innowacyjnych technologii. Rewizja dyrektywy IED zmieniła te reguły oraz wprowadziła obowiązek ustalania ich w pozwoleniu na możliwie najbardziej rygorystycznym poziomie dla danej instalacji.

Podsumowanie

Powyższe mechanizmy to jedne z najistotniejszych, choć nie jedyne, służące ograniczaniu emisji w działalności produkcyjnej. Uwzględniając założenia Europejskiego Zielonego Ładu, można się spodziewać, że w nadchodzących latach liczba obowiązków dla tej branży będzie rosnąć. Promowane będą te technologie, które są niskoemisyjne lub bezemisyjne i energooszczędne, tak aby zachęcić operatorów do wdrażania nowych rozwiązań. ©℗