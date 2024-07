W pierwszym roku działania systemu kaucyjnego przewidziano dla producentów napojów okres przejściowy, ale łagodniejsze traktowanie nie obejmie każdego. Handlowcy za brak zbiórek zapłacą. Kary mogą wynieść nawet 500 tys. zł na sklep.

System kaucyjny ma ruszyć zgodnie z planem 1 stycznia 2025 r. Nie zmieniły tego ani apele przedsiębiorców, ani próby storpedowania tego rozwiązania przez niektórych samorządowców. Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) nie przekonało to, że większość producentów napojów już dziś ostrzega, że do systemu wejdą najwcześniej w czerwcu 2025 r., oraz to, że działalność od Nowego Roku zadeklarował zaledwie jeden operator.

Dla realnego startu systemu może to być niemała przeszkoda, ponieważ zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1852), to właśnie operatorzy odpowiadają za uruchomienie i prowadzenie systemu kaucyjnego. Dziś wiadomo, że powstanie co najmniej kilku operatorów, jednak większość zainteresowanych wciąż czeka na stosowne zezwolenia, a realny start działalności zapowiada najwcześniej na wiosnę przyszłego roku.

Wejście w życie systemu już 1 stycznia stawia w niekorzystnej sytuacji sklepy. Nie przewidziano dla nich okresu przejściowego, przysługującego producentom

