Czy komornik może sprzedać bazę zawierającą dane osobowe setek tysięcy konsumentów? Opinię w tej precedensowej sprawie wyda dziś rzecznik generalny TSUE.

Sprawa budzi duże zainteresowanie polskich prawników nie tylko ze względu na sam problem, który ma rozstrzygnąć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Także dlatego, że jest to pierwszy wniosek prejudycjalny dotyczący RODO złożony przez polski sąd.

Chodzi o pozew wniesiony przeciwko członkowi zarządu spółki NMW sp. z o.o., która prowadziła platformę internetową. Wierzyciel spółki nie mógł uzyskać swoich należności, gdyż komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak majątku. Dlatego też pozwał wspomnianego członka zarządu. Ten zaś próbuje przekonać sąd, że spółka posiada majątek, który może zostać zbyty, w tym m.in. bazę danych setek tysięcy swoich klientów. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, który rozstrzyga ten problem, nabrał wątpliwości, czy baza zawierająca dane osobowe rzeczywiście może podlegać egzekucji komorniczej. Zarówno polskie, jak i unijne przepisy dotyczące baz danych wprost pozwalają na ich zbywanie. Problem w tym, że chodzi o bazę szczególną, gdyż zawierającą dane osobowe. Te zaś podlegają ochronie na podstawie odrębnej regulacji – RODO. Dlatego też polski sąd pyta TSUE, czy RODO stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu pozwalającemu na sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym bazy danych „składającej się z danych osobowych, jeśli osoby, których te dane dotyczą, nie wyraziły zgody na taką sprzedaż?”.

– Słusznie w pytaniu prejudycjalnym zauważono, jak duże znaczenie mają przepisy RODO dla każdej czynności prawa prywatnego lub publicznego, jeżeli jest ona związana z przetwarzaniem danych osobowych i wchodzi w zakres RODO. Każda taka operacja przetwarzania musi bowiem spełniać przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych określone w art. 6 ust. 1–3 RODO i pozostawać zgodna z podstawowymi zasadami ochrony danych osobowych określonymi w art. 5 RODO, niezależnie, czy jej podstawą jest przepis szczególny, czy też nie – komentuje Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN i partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

– W szczególności może dojść do sytuacji, gdy na gruncie innych przepisów czynność będzie dopuszczalna i skuteczna, ale jednocześnie będzie powodowała niedopuszczalność przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO – zaznacza prawnik.

Różne podstawy prawne

Sąd w uzasadnieniu swojego wniosku zwraca uwagę na kilka problemów. Jeden z nich dotyczy podstawy do przetwarzania danych. Jak zauważa, nie dysponuje żadnych dowodem, by osoby, których dane osobowe zgromadzono, wyraziły zgodę na przetwarzanych ich przez podmioty trzecie, w tym w szczególności na ich sprzedaż w ramach egzekucji.

W praktyce może się okazać, że choć sama egzekucja z bazy danych będzie prawnie dopuszczalna, to ostatecznie nabywca nie mógłby jej wykorzystać

Zdaniem zapytanych przez nas ekspertów nie musi to jednak wpływać na możliwość zbycia samej bazy. Podkreślają oni potrzebę rozróżnienia między samą bazą a danymi osobowymi, które w tej sprawie baza zawiera. Jednocześnie jednak, nawet przy braku zgody samych klientów, sprzedaż bazy może być dopuszczalna, jeśli znajdą się inne podstawy do przetwarzania danych.

– Nie musi to być zgoda, bo przecież mamy sześć podstaw przetwarzania danych zwykłych i są one sobie równoważne. Mamy choćby tzw. uzasadniony interes administratora danych, którym stanie się ewentualny nabywca bazy – zauważa dr Paweł Litwiński z kancelarii Barta i Litwiński. Zarazem podkreśla, że kluczowe będzie, do czego wspomniany nabywca będzie mógł wykorzystać pozyskane dane.

– Bo jeżeli się okaże, że nabywca nie będzie się mógł powołać na żadną podstawę przetwarzania danych z bazy, to tak naprawdę nie będzie jej mógł nawet „posiadać” – przecież przechowywanie danych jest ich przetwarzaniem, a robiąc to bez podstawy prawnej, narażałby się na karę finansową. Choć więc RODO sprzedaży bazy nie wyklucza, to może się okazać, że będzie ona miała zerową wartość rynkową i przez to będzie niesprzedawalna – zaznacza dr Paweł Litwiński.

Zerowa wartość

W praktyce może się więc okazać, że choć sama egzekucja z bazy zawierającej dane osobowe będzie prawnie dopuszczalna, to ostatecznie nabywca nie mógłby z tej bazy skorzystać.

– Jedyną realną szansę stanowi uzasadniony interes nabywcy, a ten potencjalnie może istnieć, jednak to trzeba oczywiście sprawdzić. Testu nadrzędności interesów nie można wykonać abstrakcyjnie, nie wiedząc, kto bazę kupi, po co i jak będzie chciał te dane wykorzystać, co dodatkowo utrudnia cały proces – zwraca uwagę dr Paweł Litwiński.

Teoretycznie istnieje jeszcze inna możliwość – zmiana celu przetwarzania danych.

– Osiągnięcie takiej dopuszczalnej zmiany celu będzie jednak z pewnością trudnym zadaniem. W szczególności może dojść do sytuacji, gdy na gruncie innych przepisów czynność będzie dopuszczalna i skuteczna, ale jednocześnie będzie powodowała niedopuszczalność przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO – zauważa prof. Grzegorz Sibiga.

Ostatecznie więc, nawet jeśli TSUE potwierdzi możliwość sprzedaży bazy danych przez komornika, to znalezienie nabywcy może się okazać niewykonalne. Ryzykowałby on bowiem, że na koniec dostanie dane osobowe, których w żaden sposób nie będzie mógł wykorzystać. ©℗