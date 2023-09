Wpłaty do ZUS w 2024 r. będą wyższe. Jest to efekt podniesienia płacy minimalnej. Rada Ministrów przyjęła bowiem rozporządzenie, zgodnie z którym minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wzrośnie dwukrotnie: od 1 stycznia 2024 r. i od 1 lipca 2024 r. Jak zmienią się wpłaty do ZUS w 2024 r.?

W przyszłym roku dwukrotnie wzrośnie najniższa pensja dla pracowników. Ale to nie wszystko. Kwota minimalnego wynagrodzenia wpływa też na wysokość innych należności, a także na składki do ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Co rośnie razem z najniższymi wynagrodzeniami?

Podwyżki najniższych płac od 1 stycznia 2024 r.:

4242 zł – minimalne wynagrodzenie za pracę (poprzednio: 3600 zł)

– minimalne wynagrodzenie za pracę (poprzednio: 3600 zł) 27,70 zł – stawka godzinowa dla zleceń (poprzednio: 23,50 zł)

Podwyżki najniższych płac od 1 lipca 2024 r.:

4300 zł – minimalne wynagrodzenie za pracę

– minimalne wynagrodzenie za pracę 28,10 zł – stawka godzinowa dla zleceń

Wyższe wpłaty do ZUS 2024 [LISTA]

1272,60 zł (1290,00 zł) –minimalna podstawa wymiaru preferencyjnych składek na ZUS dla początkujących przedsiębiorców, na pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej, a także dla korzystających z Małego ZUS Plus; jest to 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (poprzednio: 1080 zł)

402,65 zł(408,16 zł) – łączna kwota preferencyjnych składek, razem z dobrowolną składką chorobową (poprzednio: 341,72 zł)

4242 zł (4300 zł) – minimalna podstawa wymiaru składek:

dla osób z dobrowolnym ZUS (poprzednio: 3600 zł)

z tytułu zlecenia, gdy płatność określono inaczej niż kwotowo, np. w stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie (poprzednio: 3600 zł)

3181,50 zł (3225 zł) – minimalna podstawa wymiaru składek dla pracowników na urlopach wychowawczych, jest to 75 proc. najniższej pensji (poprzednio: 2700 zł)