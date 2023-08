Przedsiębiorcy korzystający z ulgi mały ZUS plus mogą przedłużyć ten czas o kolejne 12 miesięcy. Rozszerzenie jest jednorazowe i dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy korzystali lub skorzystają z tej ulgi, choć raz w 2023 r. Jakich formalności trzeba dokonać?

Mały ZUS plus to możliwość opłacania nawet 4 razy niższych składek na ubezpieczenia społeczne niż na zasadach ogólnych. Warunkiem skorzystania z ulgi jest, aby przychód przedsiębiorcy w poprzednim roku nie przekroczył 120 tys. zł. Stosujący ulgę przedsiębiorca oblicza składki od połowy swojego przeciętnego miesięcznego dochodu w poprzednim roku. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej ani na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

- Z małego ZUS plus przedsiębiorcy mogą korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga ma, zatem charakter okresowy, z obowiązkową dwuletnią przerwą – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Mały ZUS plus. Kto nie może skorzystać z programu?

Rzeczniczka wyjaśnia, że ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One powinny skorzystać z innych ulg. Najpierw z 6-miesięczna „ulgi na start”, a następnie z dwóch lat „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy stanowiącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Jak wydłużyć mały ZUS plus?

Jeśli komuś ulga wyczerpała się np. na początku roku, ma czas na ponowne zgłoszenie się do niej do 31 grudnia br. W zgłoszeniu przedsiębiorca może wskazać miesiąc powrotu do ulgi, jednak nie wcześniej niż od początku następnego miesiąca w stosunku do daty dokonania zgłoszenia. Z kolei ci, którzy aktualnie korzystają lub do końca roku zaczną korzystać z ulgi, nie będą musieli się z niej wyrejestrowywać po 36 ale dopiero po 48 miesiącach.

- Jeśli takie osoby przerejestrują się w ZUS, jako osoby ubezpieczone z kodem ubezpieczenia odpowiadającym małemu ZUS plus, maksymalny okres preferencji będzie dla nich liczony jako 48 miesięcy z kolejnych 72 miesięcy. W praktyce będzie to równoznaczne z możliwością korzystania z ulgi przez dodatkowe 12 miesięcy – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Według rzeczniczki, z przedłużenia ulgi skorzysta w tym roku 66 tys. przedsiębiorców, a także 142 tys. osób w 2024 r. i 105 tys. osób w 2025 r. Maksymalne zmniejszenie wpływów składkowych do ZUS wynikające z tej zmiany to 2,0 mld zł rozłożone na lata 2023–2025.

Kowalska-Matis podkreśla, że mały ZUS plus cieszy się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, ale przestrzega, że korzystanie z ulgi ma swoje konsekwencje.

- Trzeba też pamiętać, że niższe składki wpływają na wysokość świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, gdyż są one obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe. Dlatego decydując się na korzystanie z małego ZUS trzeba to robić świadomie, pamiętając, że jest to wybór przedsiębiorcy, a nie obowiązek i że decyzja ta nie pozostaje bez wpływu także na wysokość naszej przyszłej emerytury – zastrzega Iwona Kowalska-Matis.

Ile osób skorzystało z małego ZUS plus?

Na koniec grudnia 2021 r. z ulgi korzystało 328,2 tys. osób. Rok później było ich 235,7 tys. osób, natomiast na koniec marca br. już tylko 180,4 tys. osób. Wynika to z faktu, że w ubiegłym roku wielu przedsiębiorców wyczerpywało swój 3-letni okres korzystania z ulgi. Były to osoby, które do ulgi weszły w 2019 r., czyli pierwszym roku jej obowiązywania. Natomiast w 2023 roku uprawnienia wyczerpują przedsiębiorcy, którzy weszli do ulgi w 2020 r.

W grudniu 2022 r. z małego ZUS plus korzystało 14 proc. wszystkich przedsiębiorców. Opłacali oni składki niższe przeciętnie o 60 proc. niż na zasadach ogólnych. Osoby korzystające z tej ulgi stanowili w 64 proc. mężczyźni. Największy odsetek korzystających było w wieku 35–39 lat. Jedynie 19 proc. przedsiębiorców w uldze Mały ZUS plus zatrudniało inne osoby, zaś pozostałe 81 proc. to jednoosobowe działalności gospodarcze.

W 2022 r. największy odsetek korzystających z małego ZUS plus prowadziło działalność w budownictwie (21 proc.), branży motoryzacyjnej (15 proc.), działalność profesjonalną, naukową lub techniczną (13 proc.) oraz w usługach (11 proc.).

