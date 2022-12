Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z ulgowych składek, tzw. małego ZUS plus, gdy ich przychody w 2022 r. nie przekroczyły 120 tys. zł. Ten limit nie był zmieniany od lat i coraz mniejsza grupa mikroprzedsiębiorców łapie się na te niższe składki. - Przedsiębiorca, który chce korzystać z tej ulgi i spełnia warunki, powinien zgłosić się do 31 stycznia. Musi złożyć dokumenty: ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia, oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA, czyli zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2022 r. i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie - wyjaśnia Grzegorz Dyjak z Centrali ZUS w Warszawie.