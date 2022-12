Z informacji, jakie uzyskaliśmy w ZUS, wynika, że dodanie do ustawy art. 71ab ust. 4-5 zapewni, że doręczenie pisma klientowi ZUS na jego profilu PUE będzie skuteczne i zakład będzie posiadał na to dowód w postaci urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO). ZUS zapewnia, że nowela ma charakter porządkowy i ma jedynie dostosować jego system teleinformatyczny do przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz o doręczeniach elektronicznych, a także do kodeksu postępowania administracyjnego.