Jak wynika z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, do końca maja br. wpłynęły zaledwie 304 zgłoszenia o budowie domu do 70 mkw. w ramach uproszczonej procedury, która weszła w życie na początku stycznia. Najwięcej wniosków dotyczy woj. mazowieckiego (51), najmniej chętnych (2) odnotowano za to w woj. opolskim (pełne dane - patrz infografika). Nie jest to zbyt imponująca liczba, biorąc pod uwagę to, że nowe przepisy obowiązują już pięć miesięcy, a rządzący wiązali z nimi duże nadzieje.