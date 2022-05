Chyba najistotniejsze jest natomiast stwierdzenie, że w razie jakichkolwiek wątpliwości pierwszeństwo ma prawo do wolności wypowiedzi i wówczas nie można blokować plików. Spornych sytuacji może być wiele, zwłaszcza tych związanych z dozwolonym użytkiem, choćby prawem do wykorzystania cudzych utworów w ramach cytatu czy pastiszu. Jeśli wrzucę do sieci recenzję filmu, w której wykorzystam jego fragment, to algorytm filtrujący może go wychwycić i uznać za naruszenie. Tymczasem mogłem to zrobić na prawie cytatu, choć oczywiście równie dobrze mogłem przekroczyć jego granicę. Po wyroku TSUE wiadomo już, że w takiej sytuacji platforma nie może zablokować zamieszczonej przeze mnie recenzji.