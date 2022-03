Wytwarzanie i sprzedaż produktów w systemie nazwanym „rolniczym handlem detalicznym” funkcjonuje w Polsce od 2017 r. Jego wprowadzenie miało na celu ułatwienie rolnikom sprzedaży ich produktów (np. przetworów domowych) bez konieczności dopełniania skomplikowanych i niejednokrotnie uciążliwych dla małych podmiotów formalności. Mimo stosunkowo krótkiego czasu funkcjonowania pojawiły się wątpliwości interpretacyjne dotyczące niektórych przepisów. Rozwianiu tych wątpliwości, a także dalszej liberalizacji produkcji i sprzedaży w tej formie, mają służyć omawiane regulacje. I choć mają one pomóc przede wszystkim producentom takiej żywności, to na nowych rozwiązaniach mogą skorzystać również zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego – czyli właśnie sklepy , które posiadają lub chciałyby posiadać tego typu wyroby w swojej ofercie, lub restauracje, używające ich do przyrządzania potraw.