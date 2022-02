Nie umknęło to uwadze inspekcji pracy, która choć nie zaplanowała kontroli w sklepach 6 lutego, to przygotowuje się do nich w kolejne niedziele. – To świadoma decyzja. Chcieliśmy zobaczyć, co się wydarzy w związku z wejściem w życie nowych zapisów, czy będą doniesienia o ich łamania – mówi Juliusz Głuski, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Pracy (GIP).