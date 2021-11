Nie znam terminów z podstawowego sporu, tego wytoczonego przed sądem arbitrażowym, dlatego trudno mi tym samym wypowiadać się co do szczegółów. Pewne jest jednak, że wniesienie powództwa do sądu arbitrażowego, jeśli nie był on właściwy do rozpoznania sprawy, nie przerwało biegu terminu przedawnienia. Skoro zatem TSUE stwierdził, że klauzula zapisu na sąd polubowny powinna być uznana za nieważną, to tym samym nie wiąże ona stron i sąd arbitrażowy nie jest właściwy. W konsekwencji przedawnienie nie zostało przerwane. Czy strona powodowa mimo to spróbuje dalszej walki, licząc chociażby na dobrodziejstwo art. 5 k.c. i podnosząc argument nadużycia prawa? Tego oczywiście nie można wykluczyć.

W obu tych orzeczeniach TSUE zwrócił uwagę na to, że decyzje sądów arbitrażowych są ostateczne i co do zasady nie podlegają możliwości odwołania do sądów krajowych. W konsekwencji istnieje zagrożenie dla właściwej wykładni i stosowania prawa UE, co z kolei rodzi ryzyko naruszenia autonomii systemu prawnego UE, nad której przestrzeganiem czuwa TSUE. Klauzule arbitrażowe są niezgodne z prawem UE, ponieważ umożliwiają przedłożenie sporów wynikających z wewnątrzwspólnotowych traktatów do rozpatrzenia instytucjom, które nie należą do systemu sądowego UE, to zaś może podważyć zarówno zasadę wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi, jak i szczególny charakter prawa UE. Jako przykład w obydwu wyrokach wskazano brak możliwości zadania pytań prejudycjalnych do TSUE, co jest gwarantowane w prawie unijnym.