Już niedługo tym wszystkim inwestującym w produkcję prądu ma być łatwiej. Ustawodawca zdecydował bowiem w nowelizacji o rozszerzeniu zwolnień z koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej na instalacje OZE o zainstalowanej mocy elektrycznej do 1 MW. To ruch w dobrym kierunku, ponieważ w przypadku koncesji wydawanych przez prezesa URE procedura jest dłuższa i wymaga więcej formalności. Do tej pory z obowiązku uzyskiwania koncesji zwolnione były tylko małe instalacje do 500 kW. By mogły działać, wystarczyło złożyć wniosek i uzyskać wpis do rejestru wytwórców energii w małych instalacjach OZE (MIOZE). Po zmianach z prostej ścieżki skorzystają także te o mocy do 1 MW. – To dobre rozwiązanie – mówi Katarzyna Szwed -Lipińska, dyrektor departamentu źródeł odnawialnych w URE. – Przedsiębiorcom będzie łatwiej, a przy okazji podział instalacji na małe i duże będzie spójny z podziałem koszyków aukcyjnych, bo one dzielone są również do 1 MW i powyżej 1 MW – dodaje urzędniczka (wyjaśnijmy: system aukcyjny jest sposobem wsparcia inwestycji w OZE).