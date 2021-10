Na kanwie podanych regulacji prawnych w zbliżonym stanie faktycznym oceny prawnej dokonał Sąd Rejonowy w Giżycku w wyroku z 30 czerwca 2021 r. (sygn. akt I C 794/20). W stanie faktycznym tej sprawy niedoszły nabywca również domagał się zwrotu zadatku od sprzedającego. Sąd uznał jednakże, że występując z roszczeniem o zwrot zadatku, niedoszły nabywca nie wykazał, aby spełnił przesłanki zwrotu zadatku z umowy przedwstępnej. Jak wskazał sąd, „nieuzyskanie przez powoda pozytywnej decyzji kredytowej w terminie do 31 października 2019 r. stanowi okoliczność obciążająca wyłącznie powoda, zaś pozwanym przysługuje uprawnienie do zachowania zadatku. Powyższe stanowi podstawę oddalenia powództwa”. Sąd zwrócił także uwagę na dodatkowe aspekty. Stwierdził m.in., że nabywca, planując inwestycję (zakup nieruchomości), powinien liczyć się z koniecznością ustalenia przez bank jego zdolności kredytowej, skoro nie posiadał wymaganych środków finansowych w gotówce. Natomiast nie dysponując wymaganymi środkami finansowymi i nie dokonując ustaleń co do własnej zdolności kredytowej przed zawarciem umowy przedwstępnej, podjął on decyzję o zakupie nieruchomości w sposób nieprzemyślany. Dodatkowo z orzeczenia tego wynika, że wystąpienie z wnioskiem kredytowym na kilka dni przed terminem zawarcia ostatecznej umowy zakupu nieruchomości w praktyce czyniło nierealnym uzyskanie tegoż kredytu, co przecież wymaga podpisania umowy kredytowej i spełnienia różnych warunków. W konsekwencji takie działania niedoszłego nabywcy można ocenić jako pozorne, a z pewnością nie są wyrazem wymaganej staranności w celu wypełnienia warunków umowy przedwstępnej.