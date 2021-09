Prace legislacyjne nad regulacjami dotyczącymi ROP, SUP (w sprawie jednorazowego plastiku – red.) i systemu kaucyjnego oznaczają, że jesteśmy w kluczowym momencie. Mamy szansę skończyć z obecną patologią polegającą na tym, że producenci nie pokrywają praktycznie żadnych kosztów zagospodarowania odpadów po opakowaniach, które wprowadzają na rynek. Całe koszty przerzucone są na konsumentów i samorządy . Mamy pod tym względem sytuację najgorszą w Europie. Jako organizacje pozarządowe – Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, WWF i European Environmental Bureau mówimy jednym głosem: trzeba z tym skończyć. A każde opóźnienie, każda próba wywrócenia stolika – a za taką uważamy postulaty napisania projektu od nowa – oznaczają przedłużenie tej patologicznej sytuacji.

Za wszelką cenę należy unikać kolejnych opóźnień. Mamy dość czekania! Uważamy, że nie czas na robienie czegoś od nowa – czas na szybką zmianę, na to, by producenci przejęli odpowiedzialność za wszystkie opakowania, które wprowadzają na rynek.

Na wdrożenie systemu ROP mamy czas do 5 stycznia 2023 r. Wtedy musimy już mieć efektywny system. Trzeba pracować nad tym, co jest, nie możemy zaczynać wszystkiego od nowa. Apelujemy o to, aby żaden z aktorów rynku nie spowalniał tych działań.

Zależy nam na tym, by jak najwięcej opakowań usunąć z rynku poprzez promocję opakowań wielorazowego użytku. Postulujemy wprowadzenie minimalnych poziomów udziału w rynku opakowań wielorazowych i narzędzi wspierających ten model dystrybucji, w oparciu o przykłady z legislacji innych krajów. W Rumunii ustalono minimalny poziom opakowań wielorazowych na rynku na poziomie 30 proc. do 2025 r., a we Francji – 10 proc. opakowań do napojów do 2027 r. Jest to szczególnie istotne w świetle Europejskiego Zielonego Ładu i długofalowych planów Komisji Europejskiej, która kładzie silny nacisk na tę formę dystrybucji.