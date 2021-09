Zasady naliczania kosztów są ujęte w kodeksie postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). W art. 98 par. 1 k.p.c. wskazano, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Z kolei art. 102 k.p.c. określa, że w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej nimi w ogóle. Co do zasady wtedy koszty pokrywa strona wygrywająca, część z nich sąd może zaś przerzucić na barki Skarbu Państwa. I tu pojawia się pytanie: na co się powołać, gdy nie chce się być obciążonym kosztami? Czy warto przywołać art. 5 kodeksu cywilnego? To jedna z najistotniejszych wątpliwości, o czym świadczy bogate orzecznictwo sądowe. Przepis ten stanowi bowiem, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Ale gdy chodzi o nieobciążenie kosztami ‒ nie ma to sensu. W linii orzeczniczej utarło się, że art. 5 k.c. nie ma też zastosowania przy rozstrzyganiu o kosztach procesu, wobec odrębnej w tym zakresie regulacji wynikającej z art. 102 k.p.c. (tak m.in. wskazano w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 października 2020 r., sygn. akt V ACa 165/20). Innymi słowy, chcąc uzyskać zwolnienie z kosztów (całkowite albo częściowe), należy powoływać się na art. 102 ustawy proceduralnej, a nie na art. 5 k.c.

To często występujący w praktyce przypadek ‒ ktoś uznaje, że jego dobra osobiste zostały naruszone, więc pozywa naruszyciela. W pozwie często wskazana jest wysoka kwota. Czasem powodowi udało się znaleźć orzeczenia z podobnymi stanami faktycznymi i wysokimi zasądzonymi kwotami. Niekiedy powód uznaje, że wysoka kwota w powództwie to element strategii procesowej, by w rzeczywistości otrzymać trochę mniej. Najczęściej kluczowe są emocje i negatywny stosunek do pozwanego. Tak czy inaczej, w wyroku niekiedy zasądzone zostaje kilkanaście procent tego, czego powód żądał. Co wówczas z kosztami procesu? W orzecznictwie przyjęło się, że w sprawie o zadośćuczynienie, a więc o roszczenie związane z doznaniem krzywdy, mającej charakter subiektywny i co najważniejsze, niemożliwy do jednoznacznego zmierzenia i wyrażenia stosowną kwotą, samo określenie żądania w niewspółmiernej do sytuacji kwocie nie może być tym czynnikiem, który wyłączałby stosowanie art. 102 k.p.c. (tak np. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt I ACa 954/14). Sądy przyjmują, że obciążenie strony częściowo przegrywającej kosztami procesu na rzecz przeciwnika, gdy doszło do naruszenia dóbr osobistych, byłoby niesłuszne. W sprawach tego typu o wygranej w sporze nie decyduje bowiem przyznana wyrokiem kwota zadośćuczynienia, ale prawomocne ustalenie naruszenia dobra osobistego.