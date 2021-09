Rząd podjął walkę ze zjawiskiem prowadzenia nielegalnej działalności niejako pod parasolem wpisu do BDO (Baza danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). – Jakiś czas temu działający w szarej strefie zauważyli, że przepisy sankcyjne są tak skonstruowane, że korzystniej jest wpisać się do BDO, bo wtedy kary są niższe, niż prowadzić działalność całkowicie na czarno, a więc bez wpisu. O ile bowiem za prowadzenie działalności bez wpisu do BDO grozi obecnie sankcja od 5000 zł do nawet 1 mln zł (na podstawie art. 194 ust. 1 pkt 5 u.o.), to za samo nieprowadzenie ewidencji – już tylko grzywna do 5000 zł – wyjaśnia Bartosz Draniewicz, radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska. Więc jak nietrudno przewidzieć, nieuczciwi przedsiębiorcy wpisują się do BDO, a potem już niewiele ryzykując, działają nielegalnie. – Niektóre podmioty prowadzą tzw. kreatywną księgowość , czyli wykazują w dokumentacji tylko takie rodzaje i ilości odpadów, które mieszczą się w ramach posiadanych decyzji. A pozostałe zlecenia, np. na odpady niebezpieczne, nie są już dokumentowane, realizują je na czarno – tłumaczy Draniewicz. A Krzysztof Gołębiewski, dyrektor departamentu zwalczania przestępczości środowiskowej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, dodaje, że tacy przedsiębiorcy do tej pory mogli czuć się w miarę spokojnie. Ryzyko, że zostaną skontrolowani, było niewielkie, a kara – stosunkowo niska. – W praktyce kontrola kończyła się na pięćsetzłotowym mandacie, a tylko w rzadkich sytuacjach, gdy sprawa trafiała do sądu, nakładana była grzywna. A to była sankcja nieadekwatna do milionowych zysków – mówi Gołębiewski.