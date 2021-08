Śmierć członka zarządu nie zamyka wierzycielom możliwości zaspokojenia roszczeń. Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania przechodzi bowiem na jego spadkobierców. Wierzyciele mogą więc pozwać następców prawnych zmarłego. Stwierdzono to w postanowieniu Sądu Najwyższego z 21 maja 2020 r. (sygn. akt V CSK 583/19). Jak podkreślono, do następców prawnych stosuje się terminy przedawnienia właściwe dla sprawcy szkody. Wynika to z faktu, że następcy (spadkobiercy) wstępują w sytuację prawną, w jakiej w chwili śmierci znajdował się ich poprzednik prawny