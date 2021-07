Przedsiębiorca prowadzący placówkę tłumaczył, że przekierowanie do strony internetowej, które zamieszczono w artykule, było wynikiem usług pozycjonowania, świadczonych przez zewnętrzną firmę. Wyjaśnienia nie przekonały jednak inspekcji. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że zgodnie z orzecznictwem i interpretacją przepisów pozycjonowanie strony w wyszukiwarce internetowej jest dozwolone, nawet jeśli są na niej oferowane produkty i wyroby medyczne. Jest jednak warunek – nie może być ono połączone z nakłanianiem do zrobienia zakupów w konkretnej placówce. Zdaniem WIF w tym przypadku działania przedsiębiorcy „faktycznie skutkowały zachęcaniem do korzystania z usług apteki prowadzonej przez stronę, co już stanowiło naruszenie ustawowego zakazu reklamy aptek i ich działalności”.