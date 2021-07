Sprawą zajął się następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który oddalił skargę spółki. W orzeczeniu stwierdził, że organy inspekcji farmaceutycznej prawidłowo oceniły naruszenie art. 94a prawa farmaceutycznego, który zakreśla ramy zakazu reklamy aptek. Mimo że przepisy zezwalają na informowanie o godzinach otwarcia i lokalizacji danej placówki aptecznej, to połączenie takiej treści z atrakcyjną ofertą konkretnych produktów stanowiło naruszenie zakazu reklamy. Tym bardziej że broszury były dość szeroko dystrybuowane – przez co najmniej rok drukowano i rozdawano co miesiąc 2 tys. egzemplarzy.