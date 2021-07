Przetarg dotyczył masowego druku korespondencji dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Zamawiający wezwał w nim firmę, która złożyła najtańszą ofertę, do wyjaśnień pod kątem rażąco niskiej ceny. Odpowiedź usatysfakcjonowała go i wybrał ofertę najkorzystniejszą. Odwołanie przeciwko temu wniosła konkurencyjna firma, której oferta znalazła się na drugiej pozycji. Dwa główne zarzuty dotyczyły wyjaśnień. Przedsiębiorca zarzucił GITD, że ten nie miał prawa ich utajnić, bo wykonawca nie dowiódł, że rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Z drugiej strony jednak dowodził, że są one lakoniczne i nie zawierają dowodów wystarczających do uznania, że cena nie jest rażąco niska.