Decyzja o karze nałożonej przez UODO odnosi się do czterech zgłoszeń związanych z naruszeniem danych, ale wspomniano w niej, że sytuacje takie się powtarzały. Operator przesyłał zgłoszenia dotyczące wykrytych naruszeń ze sporym opóźnieniem. Jak później tłumaczył, wynikało to z błędu pracownika firmowej kancelarii, który nie wpisał adresu UODO do książki nadawczej. Inspektor ochrony danych Play pouczył szefa kancelarii o tym, jak ważna jest terminowa wysyłka korespondencji kierowanej do urzędu.