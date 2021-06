CEPiK przypomniał, że 4 czerwca weszły w życie przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, które pozwalają zlecić procedurę rejestracji auta pracownikowi salonu samochodowego.

"Wniosek o rejestrację może złożyć online, wysyłając elektroniczny formularz. Umożliwia to nasza nowa e-usługa Zarejestruj pojazd za pośrednictwem salonu, którą znajdziecie na portalu GOV.pl." - napisano.

Podkreślono, że zmiana dotyczy tylko salonów sprzedaży i nowych pojazdów np. samochodów, przyczep, motorowerów.

Powołując się na dane Centralnej Ewidencji Pojazdów wskazano, że najwięcej w tym roku było rejestracji nowych aut. W maju - jak czytamy - na 116 253 rejestracje ok. 30,5 proc. to auta z 2021 r., w kwietniu na 114 125 samochodów tzw. nówki stanowiły 27 proc., natomiast w marcu, rocznik 2021 to aż 28 166 samochodów osobowych na 131 768 rejestracji (ponad 21 proc. ). Podobną tendencję zauważono w 2020 roku.

Dodano, że tylko w tym roku z możliwości zarejestrowania auta przez internet skorzystano już prawie pół miliona razy.