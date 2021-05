Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny nie mogą pozostawiać pola do domysłu i muszą w sposób możliwie szczegółowy wykazywać koszty. Co więcej, muszą też zostać poparte dowodami. Tu ich zabrakło. Spółdzielnia nie przedstawiła żadnych dokumentów uwiarygadniających cenę, choć nie było to trudne. Mogła chociażby dołączyć zanonimizowane umowy o pracę czy listy płac. Dawałoby to już pewien obraz kosztów.