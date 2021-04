Warunkiem skutecznego złożenia pytania, tj. wszczęcia postępowania wyjaśniającego, będzie udokumentowanie różnic pomiędzy treścią wydanej decyzji a stanem faktycznym. To zaś oznacza m.in., że przedsiębiorca powinien udowodnić przed PFR, iż wcześniej podjął działania zmierzające do usunięcia rozbieżności pomiędzy danymi, na podstawie których PFR ustala kwotę subwencji podlegającą zwrotowi, a stanem rzeczywistym przed ostatecznym terminem przewidzianym na złożenie oświadczenia o rozliczeniu. Powinien np. wykazać, że wystosował pismo do ZUS lub właściwego urzędu skarbowego i miało to miejsce jeszcze przed złożeniem wniosku o rozliczenie. W tym momencie warto bowiem pamiętać, że z regulaminu wynika, iż przedsiębiorcy którzy nie zakwestionowali zaproponowanej kwoty subwencji finansowej do zwrotu na etapie składania oświadczenia o rozliczeniu, nie mają potem możliwości wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Zatem już na etapie zapoznania się ze wstępną propozycją rozliczenia trzeba bardzo dokładnie zweryfikować wszelkie dane . [ramka 1]