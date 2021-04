Za przyjęciem przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawy opowiedziało się jednogłośnie 440 posłów.

Podczas jej drugiego czytania poprawki zgłosiły kluby: PiS, Lewica, Koalicja Obywatelska oraz koło Polska 2050. Ostatecznie Sejm przyjął cztery poprawki PiS o charakterze ujednolicającym. Jedna z nich rozszerza obowiązek informacyjny syndyka. Inna przewiduje, że podmiot może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu upadłościowym zgłaszając wierzytelność syndykowi.

Zasadniczym celem uchwalonych zmian jest dostosowanie rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo upadłościowe z 2019 r. do rozwiązań ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ), która ma wejść w życie od początku lipca br. Dostosowanie to ma sprowadzać się do umożliwienia realizacji celów nowelizacji Prawa upadłościowego za pośrednictwem rozwiązań teleinformatycznych przyjętych w KRZ.

"Dostosowanie tych dwóch ustaw usprawni procedurę upadłości konsumenckiej m.in. przez zasadę składania pism i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, prowadzenie akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego wyłącznie w systemie teleinformatycznym, dostęp do akt poprzez system teleinformatyczny i rozszerzenie zakresu ujawnianych informacji w KRZ" - uzasadniała potrzebę zmian wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska.

Ustawa o KRZ została uchwalona w grudniu 2018 r. Głównym jej celem było wprowadzenie KRZ jako jednego rejestru, w którym będą ujawniane dane dotyczące osób, wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz osób, wobec których była prowadzona egzekucja, która została umorzona z powodu bezskuteczności. W większości ustawa ta ma wejść w życie od początku lipca br.

Tymczasem w końcu sierpnia 2019 r. uchwalona została nowelizacja Prawa upadłościowego, która wprowadziła zmiany w upadłościach konsumenckich. Przewidziała ona m.in. wprowadzenie możliwości ogłoszenia upadłości w uproszczonej procedurze bez wyznaczania sędziego–komisarza oraz zawierania przez dłużników układów z wierzycielami pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego przy ograniczonym do minimum udziale sądu. Wprowadzono też rezygnację z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upadłości, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności.

Jak wskazał resort, nowelizacja ma na celu zapewnienie spójności pomiędzy ustawami, tak, aby możliwa była obsługa postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych, "w szczególności nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w którym tworzy się i przetwarza akta sprawy".

Według resortu wyłączność zastosowania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych pozwoli na pełną realizację tworzenia i przetwarzania elektronicznych akt sądowych.