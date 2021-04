Rzecznikowi nie podoba się to zwłaszcza w odniesieniu do spraw gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy. Wymóg stawiennictwa wiąże się bowiem z koniecznością zorganizowania wolnego terminu, poświęcenia czasu na spotkanie, dojazd etc. Zdaniem organu zobowiązanie do stawiennictwa nie jest ani adekwatne, ani proporcjonalne. Zwłaszcza że przy braku zawarcia ugody jedna ze stron będzie musiała pokryć koszty przeprowadzenia spotkania informacyjnego. Projektowane przepisy nie precyzują też, czy strony będą musiały stawić się osobiście, czy też wystarczy obecność ich pełnomocników.