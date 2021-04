Oczywiście opisane wyżej uzgodnienia to niejedyne przykłady porozumień antykonkurencyjnych zakazanych na gruncie ustawy antymonopolowej, stanowią one jednak jedne z najbardziej jaskrawych postaci takich niedozwolonych porozumień zakazanych bez względu na udziały rynkowe ich stron. W konsekwencji są one nieważne z mocy prawa (a więc nieważne będzie np. również zastrzeżenie kary umownej za naruszenie takich ustaleń), a dodatkowo ich zawarcie naraża strony na dotkliwe sankcje finansowe nakładane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na same strony – do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, a w przypadku stwierdzenia działania umyślnego również na osoby zarządzające – do 2 mln zł.