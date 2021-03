I tu zaczęły się problemy z rozliczeniem wspomnianych spornych opłat za użytkowanie wieczyste. Spółdzielnia N. twierdziła, że nowa spółdzielnia P. powinna w nich partycypować. Chodziło o 508 tys. zł za okres od 2003 r. do dnia podziału spółdzielni. Spółdzielnia P. twierdziła jednak, że nie ma powodów do żądania od niej dodatkowych należności, bo spółdzielnia N. w toku podziału zatrzymała pieniądze wnoszone w czynszu przez mieszkańców na poczet opłat za użytkowanie wieczyste. To, że pobierano kwotę wynikającą ze starych opłat (bez uwzględnienia podwyżek), nie jest winą nowej spółdzielni.