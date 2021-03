Chodzi np. o podmioty świadczące usługi krótkoterminowego wynajmu samochodów. – Nasza działalność nie została co prawda formalnie ograniczona aktami prawnymi, ale jest wprost powiązana z działalnością lotnisk oraz z ruchem lotniczym. Wszelkie restrykcje wprowadzane wobec lotnisk oraz związane z przewozem pasażerskim, takie jak zakaz lotów z określonych krajów do Polski, ograniczenia co do maksymalnej liczby pasażerów na pokładzie czy obowiązkowa kwarantanna po przylocie do kraju, w bezpośredni sposób uderzają w naszą działalność oraz zdolność do osiągania przychodów – tłumaczy Piotr Zięcik, prezes firmy Flex Rent a Car, która funkcjonuje na ośmiu lotniskach, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Katowicach czy Gdańsku.