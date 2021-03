„Apteki są co do zasady przeznaczone do indywidualnego zaopatrywania pacjentów, a nie innych podmiotów w sposób i zakresie sprzecznym z ideą obrotu detalicznego. Nie powinno być zatem w stosunku do nich wystawiane zapotrzebowanie w ilości nadmiarowej, na duże ilości produktów leczniczych (...)” – przekonuje resort. I proponuje, by wiele podmiotów – przede wszystkim placówki ochrony zdrowia, domy pomocy społecznej, domy dziecka oraz schroniska dla bezdomnych – nabywało medykamenty bezpośrednio od hurtowni.