Programy komputerowe są uznawane za utwory, takie jak chociażby wiersz, i chronione prawem autorskim . Jednocześnie jednak są to utwory specyficzne. Choćby dlatego, że ich nabywca nie ma dostępu do kodu źródłowego programu. Jest on bowiem kompilowany do kodu obiektowego zrozumiałego dla komputera. Żeby coś zmienić w programie, konieczna jest jego dekompilacja. Pytanie jednak, czy jest ona prawnie dopuszczalna?