W psychologii od lat mówi się o zjawisku nazywanym efektem potwierdzenia. W dużym skrócie polega ono na tendencji do upraszczania rzeczywistości przez ludzki mózg i wyszukiwaniu argumentacji potwierdzającej tezę, którą chcemy uzasadnić. Jednocześnie jednak ignorujemy racjonalne argumenty przeciwko naszemu poglądowi. Pół biedy, kiedy robimy to nieświadomie – jak lekarze i pracownicy zakładów psychiatrycznych, którzy w większości są przekonani, że pełnia księżyca nasila stopień występowania objawów chorób psychicznych (badania nie wykazały żadnego związku). Gorzej, kiedy naszą tezę forsujmy wbrew rzeczywistości – jak słynny prof. Zimbardo w swoim eksperymencie więziennym (po latach Uniwersytet Stanforda przyznał, że profesor namawiał studentów odgrywających strażników do brutalnych zachowań). Jak więc ma się ten efekt potwierdzenia do rozporządzeń w przedmiocie ograniczeń nakazów i zakazów w związku z epidemią? Otóż autorzy rozporządzenia są bez wątpienia przekonani, że zamknęli wszystkie działalności ujęte w dziale PKD 93.0, tj. podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej. Nie przemawiają do nich – wydawałoby się, że racjonalne – argumenty, że w istocie zakazano jedynie „organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych” w ramach działu 93.0 oraz wymienionej w rozporządzeniu wprost „działalności wesołych miasteczek i parków rozrywki” (93.2l.Z), jak również „działalność pokojów zagadek, domów strachu i miejsc do tańczenia” (93.29.A). Na konferencji użyto wprawdzie sformułowania, że zamknięta zostaje też pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, ale w trakcie tłumaczenia języka konferencji na tekst rozporządzenia autorom została z tego „pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna” – tyle, że jedynie jako nazwa kodu PKD, konkretnie 93.29.B.