Już wiadomo, że od stycznia 2021 r. zwiększy się kwota gwarancji de minimis do 1,5 mln euro. Ponadto bank wydłuży okres gwarancji dla kredytów obrotowych do 75 miesięcy (obecnie jest to 39 miesięcy), a dla kredytów inwestycyjnych do 120 miesięcy (do tej pory maksymalnie 99 miesięcy). Jest jeszcze inna ważna dla wielu firm nowość: gwarancją będzie można obejmować kredyty walutowe. Co istotne – mimo korzystniejszych warunków – bank nadal nie będzie pobierał prowizji za pierwszy rok udzielenia gwarancji.