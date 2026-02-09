W praktyce obrotu gospodarczego nadal funkcjonuje przekonanie, że nieodebranie przesyłki pozwala uniknąć zapoznania się z jej treścią i odsunąć w czasie skutki prawne związane z doręczeniem dokumentacji lub złożeniem oświadczenia woli. Jednak obowiązujące przepisy przewidują konsekwencje wobec osób celowo uchylających się od odbioru korespondencji, wprowadzając fikcję doręczenia. Mechanizm ten działa tylko w określonych sytuacjach i podlega ustawowym ograniczeniom.

Zgodnie z art. 61 par. 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, uważa się za złożone w chwili, gdy dotarło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie oświadczenia jest natomiast skuteczne tylko wtedy, gdy dotarło do adresata wcześniej lub równocześnie z nim.

Przepis ten określa moment skuteczności złożenia oświadczenia woli oraz warunki jego odwołania. Kluczowe jest więc zrozumienie pojęcia „chwili, gdy doszło do adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią”. Analiza tego zwrotu prowadzi do wniosku, że ustawodawca świadomie zrezygnował z koncepcji rzeczywistego zapoznania się z treścią korespondencji i przyjął teorię doręczenia.

Możliwość zapoznania się z treścią listu

W praktyce możliwa jest sytuacja, w której adresat faktycznie odbiera list nadany pocztą, jednak go nie otwiera. Gdyby skuteczność oświadczenia zależała od realnego zapoznania się z treścią, odbiorca mógłby blokować możliwość składania jednostronnych oświadczeń woli, chociażby przez samo zaniechanie. Teoria doręczenia eliminuje takie ryzyko.

Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyroku z 22 marca 2017 r. (sygn. akt III CSK 148/16) wskazał on, że możliwość zapoznania się z treścią nie oznacza konieczności faktycznego przeczytania dokumentu przez adresata. Stwierdził, że „(…) skuteczne złożenie oświadczenia woli następuje także w sytuacji, w której adresat wprawdzie nie zna treści oświadczenia, lecz miał realną możliwość zapoznania się z nim, ponieważ dotarło ono do niego w taki sposób, że mógł się z nim zapoznać”.

Ochrona stabilności zobowiązań, o których mowa w korespondencji

W doktrynie podkreśla się, że ratio legis omawianego rozwiązania – choć może rodzić ryzyko negatywnych konsekwencji po stronie adresata – wynika z faktu, iż teoria doręczenia znajduje zastosowanie przede wszystkim w sytuacjach, w których strony są już powiązane określonym stosunkiem zobowiązaniowym. Na przykład zawarły umowę pożyczki, umowę ubezpieczenia czy umowę o świadczenie usług, a adresat wcześniej wyraził zgodę na kierowanie korespondencji na wskazany przez siebie adres.

Uwaga! Odmienne podejście umożliwiałoby adresatowi całkowite paraliżowanie składania jednostronnych oświadczeń woli i faktyczne uchylanie się od jakichkolwiek konsekwencji prawnych (R. Trzaskowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, cz. 2 (art. 56–125), red. J. Gudowski, Warszawa 2021, art. 61).

Ciężar dowodu po stronie nadawcy

Nie oznacza to jednak automatyzmu skuteczności w każdej sytuacji. Sąd Najwyższy w przywołanym wyroku podkreślił, że na składającym oświadczenie spoczywa ciężar wykazania, że dotarło ono do adresata w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią. Wynika to z art. 6 k.c.

Nadawca powinien więc dysponować dowodami potwierdzającymi prawidłowe skierowanie i nadanie korespondencji.

Dokument i domniemanie doręczenia przesyłki

Dowód doręczenia przesyłki sądowej stanowi dokument urzędowy potwierdzający fakt i datę doręczenia zgodnie z art. 17 prawa pocztowego. Osoba twierdząca, że doręczenie nastąpiło w innej dacie, musi to udowodnić. Wynika to z art. 252 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Potwierdza to postanowienie SN z 30 kwietnia 1998 r. (III CZ 51/98).

Dokument ten tworzy domniemanie doręczenia. Może ono zostać obalone tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. przy błędnym adresie, nieprawidłowościach po stronie operatora lub usprawiedliwionej nieobecności adresata. Tak wskazał SN w wyroku z 17 marca 2010 r. (sygn. akt II CSK 454/09).

Podwójne awizo

Największe problemy praktyczne pojawiają się w przypadku dwukrotnie awizowanych przesyłek. W orzecznictwie przyjmuje się w takim przypadku, że odbiorca miał realną możliwość odbioru korespondencji. Mimo to również w takiej sytuacji domniemanie to może zostać obalone, jeżeli adresat wykaże, że w rzeczywistości nie mógł podjąć przesyłki (A. Partyk, T. Partyk, Dojście oświadczenia woli w taki sposób, że adresat mógł zapoznać się z jej treścią, LEX/el. 2014).

Sąd Najwyższy w wyroku z 5 października 2005 r. (sygn. akt I PK 37/05) potwierdził, że dwukrotne awizowanie przerzuca ciężar dowodu na adresata. Tym samym generuje domniemanie, iż adresat miał realną możliwość zapoznania się z jej treścią, a ewentualne obalenie tego domniemania spoczywa na nim samym.

Odmienne stanowisko

W orzecznictwie wykształciło się także odmienne stanowisko, zgodnie z którym skuteczność doręczenia przesyłki utożsamiana jest z pierwszym dniem, w którym próbowano ją doręczyć pod właściwym adresem. Tak wskazał m.in. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 10 lutego 2014 r. (sygn. akt I ACa 1481/13). W tym ujęciu odmowa odbioru czy brak reakcji pracownika nie wpływają na skuteczność doręczenia. SA stwierdził ponadto, że w przypadku prawidłowego skierowania oświadczenia woli, czyli wysłania go na adres zamieszkania osoby fizycznej, na wskazaną w KRS siedzibę osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej, nieodebranie przesyłki obciąża adresata. Za moment złożenia oświadczenia oraz dzień jego doręczenia należy uznać pierwszy dzień, w którym próbowano doręczyć przesyłkę.

Uwaga! Fikcja doręczeń ma szczególne znaczenie w prawie bankowym (dalej: p.b.), zwłaszcza w kontekście wypowiedzenia umów kredytu i pożyczki, gdzie terminy wypowiedzenia umowy są ściśle regulowane. Skuteczne doręczenie wypowiedzenia – także za pomocą doręczenia zastępczego – determinuje wymagalność roszczenia banku. Naruszenie procedur wynikających z art. 75 i 75c prawa bankowego może prowadzić do bezskuteczności wypowiedzenia.

Doręczenia sądowe

Zgodnie z art. 139 par. 1 k.p.c. po dwukrotnym bezskutecznym awizowaniu pismo uznaje się za doręczone. Jednak jak wskazuje art. 1391 k.p.c., w przypadku pierwszego pisma w sprawie między przedsiębiorcą a osobą fizyczną ustawo dawca wymaga zwykle doręczenia komorniczego. Wyjątki od tej zasady dotyczą sytuacji, w których aktualność adresu nie budzi wątpliwości albo powód wykaże na piśmie, że pozwany faktycznie tam mieszka. ©℗