W piątek 23 stycznia posłowie przyjęli dwie ważne nowelizacje dotyczące stowarzyszeń. Jedną przygotował Senat, a drugą sejmowa Komisja do Spraw Petycji. Obie nowelizują prawo o stowarzyszeniach. Senacki projekt wprowadza też zmiany do ustawy o fundacjach a komisyjny projekt do ustawy o KRS i do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. I jedna, i druga nowela jest odpowiedzią na dwie różne petycje.

Głosowanie i posiedzenie online

Ta pierwsza dotyczy głosowań i posiedzeń online. Już teraz stowarzyszenia i fundacje mogą obradować oraz głosować przez internet, ale tylko pod warunkiem, że członkowie wyrażą na to zgodę i spełnione są określone wymogi techniczne, takie jak transmisja na żywo, dwustronna komunikacja oraz możliwość oddania głosu samodzielnie albo przez pełnomocnika. Statut może takie rozwiązania ograniczyć albo całkowicie wyłączyć. Problem w tym, że obecne przepisy wiążą te możliwości ze stanem epidemii, co w praktyce blokuje ich stosowanie. Nowelizacja usuwa to ograniczenie, choć nadal to statut będzie decydował o zakresie dopuszczalnych rozwiązań.

Wzór statutu i szybka rejestracja stowarzyszenia

Z kolei nowelizacja sejmowa ma ułatwić i przyspieszyć rejestrację stowarzyszeń rejestrowych. A to dzięki alternatywnej ścieżce opartej na wzorcowym statucie zatwierdzanym przez ministra sprawiedliwości. W takim przypadku rejestracja, podobnie jak późniejsze zmiany statutu, będzie mogła odbywać się za pośrednictwem systemu S24. Nowela nie likwiduje obecnej procedury rejestracji, ale daje dodatkową, prostszą opcję dla tych, którzy chcą szybciej uzyskać osobowość prawną.

System S24 jest już wykorzystywany do rejestracji spółek oraz do wprowadzania zmian w ich danych czy składania sprawozdań finansowych. Teraz podobne rozwiązanie ma zostać udostępnione także stowarzyszeniom.

