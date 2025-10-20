Zgodnie z nowymi przepisami prowadzący fermy będą musieli wygasić swoją działalność do 31 grudnia 2033 r. W zamian dostaną rekompensaty, których system jest tak skonstruowany, by zachęcić przedsiębiorców do jak najszybszego kończenia działalności. Wysokość odszkodowań jest z jednej strony powiązana z wysokością przychodów osiąganych w latach 2020–2024, a z drugiej z terminem zakończenia działalności przez fermę.

Przedsiębiorcy, którzy zamkną biznes do 1 stycznia 2027 r., będą mogli się ubiegać o 25 proc. średniego rocznego przychodu z tego okresu. Jeśli wygaszą działalność rok później, rekompensata wyniesie 20 proc. średnich przychodów. Następnie kwota będzie zmniejszana co roku o 5 pkt proc. Ci, którzy zakończą działalność do 1 stycznia 2031r. dostaną rekompensatę w wysokości 5 proc. średniego rocznego przychodu z prowadzonej działalności. Pozostali, którzy chcą, aby ich fermy działały do końca 2033 roku, nie mogą liczyć na odszkodowanie.