– Główna rewolucja, która frapuje księgowych, dotyczy zupełnie innego niż obecnie sposobu obliczania składki zdrowotnej u osób prowadzących działalność gospodarczą: tych na skali podatkowej, ryczałcie i podatku liniowym – przyznaje Samir Kayyali, doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię. Przypomina on, że dziś biuro księgowe okresowo musi wyliczyć „jedynie” podatek dochodowy oraz VAT. Od 1 stycznia 2022 r. prawdopodobnie składka będzie zmienna, bo będzie skorelowana z dochodem czy przychodem przedsiębiorcy. Co więcej, na jej wyliczenie prawdopodobnie będzie tyle samo czasu co na wyliczenie miesięcznej zaliczki na PIT, czyli do 20. dnia miesiąca po rozliczanym miesiącu. – Pojawia się zatem logiczne pytanie o dalsze utrzymywanie rozliczeń kwartalnych PIT czy zaliczek uproszczonych, skoro i tak co miesiąc trzeba będzie znać dokładny dochód podatkowy przedsiębiorcy – mówi Samir Kayyali. Zwraca on też uwagę, że dochód będzie mógł się również zmienić, np. gdy przedsiębiorca wystawi fakturę korygującą lub dostarczy do biura zaległe faktury kosztowe.