Sejm: Ponad 600 wniosków mniejszości do projektu budżetu na 2021 r.

We wtorek w Sejmie trwa drugie czytanie projektu budżetu na przyszły rok.źródło: Materiały Prasowe autor zdjęcia: bpr.sejm.gov.pl/Krzysztof Białoskórski

Do projektu budżetu na 2021 r. zgłoszono ponad 600 wniosków mniejszości - poinformował we wtorek w Sejmie Henryk Kowalczyk (PiS). Zauważył, że Sejm czeka głosowanie tych poprawek i prawdopodobnie ponowna dyskusja nad nimi, co może potrwać kilkadziesiąt godzin.